Soverato più Verde: 20 tigli per Viale Kennedy. Il Sindaco Vacca: “Un gesto di crescita e sensibilizzazione”

Un’iniziativa concreta e simbolica ha segnato la mattinata di Soverato, dove è stata celebrata la Festa dell’Albero con la piantumazione di 20 tigli lungo Viale Kennedy. L’evento, promosso dall’Amministrazione comunale, mira a rendere la città “ancora più verde, accogliente e sostenibile”, come sottolineato dal Sindaco Daniele Vacca.

​Il Sindaco Vacca, in una nota, ha definito l’appuntamento “un momento di crescita e sensibilizzazione”, ribadendo l’importanza del rispetto per l’ambiente e delle nuove generazioni.

​Sensibilizzazione e Impegno Istituzionale

​Alla cerimonia di messa a dimora dei nuovi alberi hanno partecipato, al fianco del primo cittadino, l’Assessore alla Transizione Ecologica Francesco Matozzo e la Delegata all’Istruzione Caterina Gatto. Il Sindaco ha espresso il proprio ringraziamento per il loro “impegno costante nel promuovere una città più attenta all’ambiente e alla formazione dei più piccoli.”

​I Bambini: I Veri Protagonisti

​I veri protagonisti della giornata sono stati i bambini delle Scuole dell’Infanzia “Padre Pio” e “G. Crisconi”. Con “entusiasmo e curiosità”, i piccoli hanno partecipato attivamente alla piantumazione.

​”È dai loro occhi che nasce la speranza di un futuro più verde,” ha dichiarato il Sindaco Vacca, evidenziando il ruolo centrale dell’educazione ambientale fin dalla prima età.

​Un ringraziamento è stato infine rivolto alla FIDAPA per la “preziosa partecipazione e il sostegno all’iniziativa.”

​L’iniziativa si inserisce nella visione dell’Amministrazione di “continuare a coltivare insieme una Soverato che cresce, nel rispetto dell’ambiente e delle nuove generazioni.”



