Soverato più Verde: 20 tigli per Viale Kennedy. Il Sindaco Vacca: “Un gesto di crescita e sensibilizzazione”

Un’iniziativa concreta e simbolica ha segnato la mattinata di Soverato, dove è stata celebrata la Festa dell’Albero con la piantumazione di 20 tigli lungo Viale Kennedy. L’evento, promosso dall’Amministrazione comunale, mira a rendere la città “ancora più verde, accogliente e sostenibile”, come sottolineato dal Sindaco Daniele Vacca.
Il Sindaco Vacca, in una nota, ha definito l’appuntamento “un momento di crescita e sensibilizzazione”, ribadendo l’importanza del rispetto per l’ambiente e delle nuove generazioni.
Sensibilizzazione e Impegno Istituzionale
Alla cerimonia di messa a dimora dei nuovi alberi hanno partecipato, al fianco del primo cittadino, l’Assessore alla Transizione Ecologica Francesco Matozzo e la Delegata all’Istruzione Caterina Gatto. Il Sindaco ha espresso il proprio ringraziamento per il loro “impegno costante nel promuovere una città più attenta all’ambiente e alla formazione dei più piccoli.”
I Bambini: I Veri Protagonisti
I veri protagonisti della giornata sono stati i bambini delle Scuole dell’Infanzia “Padre Pio” e “G. Crisconi”. Con “entusiasmo e curiosità”, i piccoli hanno partecipato attivamente alla piantumazione.
”È dai loro occhi che nasce la speranza di un futuro più verde,” ha dichiarato il Sindaco Vacca, evidenziando il ruolo centrale dell’educazione ambientale fin dalla prima età.
Un ringraziamento è stato infine rivolto alla FIDAPA per la “preziosa partecipazione e il sostegno all’iniziativa.”
L’iniziativa si inserisce nella visione dell’Amministrazione di “continuare a coltivare insieme una Soverato che cresce, nel rispetto dell’ambiente e delle nuove generazioni.”