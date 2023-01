Soverato, premi al giovane bodybuilder Andrea Notaro

Una serata speciale: “Ringrazio chi ha creduto in me”

Il giovane atleta soveratese Andrea Notaro premiato come eccellenza del body-building ai “Golden Award 2023” Csen e Ics. Nel curriculum dell’anno appena trascorso, le vittorie di Notaro all’Ercole dello Jonio (primo posto Cadetti, primo posto Classic, primo posto BB Juniores Ics) e al “The beast” (primo posto Classic, secondo posto Cadetti).

Per Andrea “una serata speciale dedicata allo sport e soprattutto alla premiazione di tanti fantastici atleti che hanno regalato grandi emozioni sul palco. Manifestazioni come queste sono importanti ed emozionanti per lo sport in generale e per il body-building in particolare”. Andrea Notaro ha commentato la serata ricordando come per lui la palestra sia “parte fondamentale della vita”.

Il tempo che occupa è “quello necessario allo sviluppo del muscolo”. “E se non lo raggiungo – ha spiegato – non mi sento soddisfatto”. Circa due ore intense, poi una doccia e via a studiare. “L’alimentazione riveste un ruolo fondamentale, mia mamma cucina il cibo migliore al mondo e prepara le mie richieste calibrate e genuine” il suo suggerimento a tutti i coetanei.

“Una disciplina come il body-building – ha raccontato con grande trasparenza e sincerità – praticata ai miei livelli comporta una certa gestione finanziaria che spesso sostengo con l’aiuto di mio padre. Devo ringraziare il mio mentore Giovanni Sgrò che ha creduto da subito in me e mi ha guidato senza fare errori. Il body-building è un’arte e lui mi ha insegnato come raggiungere le proporzioni e lo sviluppo. Questo, combinato con la mia forza di volontà e la fame di successo, mi ha permesso di vincere tutte le gare a cui ho partecipato. Per gran parte di questo sviluppo è fondamentale l’ambiente in cui ci si allena e Soverato, con la Asd Flex Gym, ci garantisce il top di macchinari e sale dedicate a questo.

Quali programmi per il futuro? “Non smetto mai di sognare – la risposta di Andrea Notaro – e voglio raggiungere quel palco del Mister Olympia. Continuerò gli studi all’università e cercherò di intraprendere un mio percorso professionale. Vorrei incidere nel mondo della politica e, chissà, anche del Cinema. Sogno il grande Arnold (Schwarzenegger ndr) e chi sogna ha già fatto un primo passo”.