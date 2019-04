Soverato – Premio “Primo del tricolore” di Reggio Emilia alla giornalista Antonella Rubino

Il Cavaliere dell’associazione nazionale del premio “Primo del tricolore” di Reggio Emilia, Salvatore Salerno, ha deciso di premiare la categoria dell’informazione, consegnando per la prima volta in Italia il premio, alla giornalista Antonella Rubino. Il Tricolore sarà consegnato dal sindaco Ernesto Alecci, il 20 aprile alle ore 11.30 nella sala consiliare “Bruno Manti” di Soverato.

“Una notizia inaspettata- ha commentato la Rubino – ma che ovviamente ho accolto con grande emozione ed orgoglio considerando oltretutto che è la prima volta che questo prestigioso e ambito riconoscimento nazionale, viene consegnato ad una giornalista. Un lavoro che da più di dieci anni svolgo con amore, dedizione e passione. Senza dubbio il nostro, è un compito di grande responsabilità che va svolto con oggettività, professionalità, puntando alla qualità, un lavoro che comporta rinunce e sacrifici ma ben vengano quando si ama ciò che si fa. Un sogno, entrare nel mondo dell’informazione, che si è avverato seppur con tanti sacrifici ed è per questo che mi sento di dire a tutti coloro che desiderano raggiungere un traguardo, di non mollare mai, di non arrendersi davanti le difficoltà, fanno parte della vita e ci saranno sempre, di lottare per ciò in cui credono, perché i sogni si possono avverarsi, basta crederci, basta volerlo. La vita regala sempre inaspettate sorprese e ringrazio per questo premio Salvatore Salerno, tutta l’associazione e Alberto Brescia”.

Proprio Brescia ha espresso parole di elogio nei confronti di Antonella Rubino. “E’ una vera professionista, una giornalista completa ed è l’orgoglio della nostra Calabria. Sono contento che la scelta del premio sia ricaduta su di lei, sempre presente in ogni occasione e, inoltre, gode della stima di tutta la sua città. È un premio più che meritato, che si è guadagnata con anni di lavoro”.