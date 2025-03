Soverato, preoccupazione per le condizioni degli spazi verdi pubblici siti in contrada Santicelli

Il Comitato Pro Orto Botanico Santicelli Soverato indice una conferenza stampa giorno 20

marzo 2025 alle ore 11,00 in piazza Maria Ausiliatrice.

Oggetto della c.s sarà quello di comunicare agli organi di stampa la fondata preoccupazione della cittadinanza in merito alle condizioni in cui versano gli spazi verdi pubblici siti in contrada Santicelli.

Le due aree in questione (Parco Avventura e Giardino botanico) si trovano in uno stato di totale abbandono. Il Comitato civico ha già posto all’amministrazione comunale, attraverso una lettera aperta affissa in città, domande chiare a cui si deve una risposta.

Invitiamo la cittadinanza a recarsi presso l’orto con i membri del Comitato, subito dopo la conferenza, per prendere visione dello stato in cui versa.