Soverato, presentati i Corsi ITS Cadmo Academy

“Nuove opportunità di lavoro con l’alta formazione nelle nuove tecnologie”

Si è svolta nella Sala Conferenze dell’ITT Malafarina di Soverato, la presentazione dei Corsi post diploma di alta formazione dell’Istituto Tecnologico Superiore Cadmo Academy.

L’area tecnologica n. 10 (“Tecnologia dell’Informazione, della Comunicazione e dei dati”) è quella di riferimento. “L’obiettivo – ha detto il presidente della Fondazione ITS Cadmo Academy ICT, Pasqualino Serra – è quello di velocizzare il meccanismo di apprendimento degli studenti attraverso il contributo delle imprese.

Grosse aziende stanno scommettendo nel Sud Italia e con le nuove tecnologie si aprono nuove prospettive nel mondo del lavoro”. I Corsi ITS Cadmo Academy, ai quali è possibile accedere con il diploma di istruzione secondaria superiore o laurea, sono di durata biennale, per un totale di 1800 ore, e consentono, inoltre, di ottenere l’abilitazione per l’insegnamento tecnico pratico nelle scuole.

Sul modello 4+2 (riforma dell’istruzione tecnico professionale che introduce un percorso di quattro anni di scuola superiore e due negli ITS Academy integrati con esperienze a contatto con le aziende), si è soffermato il dirigente scolastico dell’ITT “Malafarina” Saverio Candelieri.

“Il 4+2 – ha detto il dirigente Candelieri – è un sistema integrato. Risponde al criterio della flessibilità attraverso una riorganizzazione della didattica”. “La mutazione repentina della società e del mondo del lavoro – ha proseguito il dirigente Candelieri – richiede nuove professionalità”.

L’incontro, moderato dal giornalista professionista Antonello Torchia, ha registrato, ad inizio lavori, i saluti istituzionali del sindaco di Soverato Daniele Vacca, del consigliere regionale Ernesto Alecci, della responsabile dei Centri per l’impiego di Soverato Giuseppina Zangari, del presidente di sezione regionale dei servizi alle imprese Antonello Borrello, in rappresentanza di Unindustria Calabria, e della vice presidente del cda della Bcc di Montepaone Francesca Catuogno.

“L’ITS di Soverato – ha detto Ernesto Alecci – è un punto di riferimento a livello regionale e nazionale”. Fondamentale il contributo al dibattito da parte delle aziende che svolgono un ruolo chiave nei Corsi Its Cadmo Academy. Il 60% dei docenti, infatti, provengono dal mondo delle aziende. Inoltre, nel percorso biennale articolato su 1800 ore, 1080 sono dedicate a lezioni d’aula di tipo laboratoriale, esercitazioni, visite didattiche e project work, e 720 di stage in azienda.

“Sinapsys, società del gruppo Maggioli, si occupa – ha spiegato Francesco Macrì – di progetti specifici nella pubblica amministrazione. In Cadmo abbiamo trovato quella flessibilità che serve alla nostra impresa”.

“Oggi – ha specificato Alberto Roppa di RdTech – si richiedono sempre di più figure altamente qualificate”. “Avere l’Accademia nel vostro territorio – ha evidenziato Francesco Maugeri di R-store (Apple premium partner) – è una grande opportunità. R-store sta supportando la filiera Its in Italia. Nello specifico, Its Cadmo ha 3 laboratori in marchio Apple nelle sedi di Soverato, Lamezia Terme e Castrolibero”.

“Il rapporto con Its Cadmo – ha precisato Antonia Abramo di IFM – è iniziati circa tre anni fa. Il digitale rappresenta il futuro e la Calabria esprime un grandissimo potenziale”.

“Quella fornita dai Corsi Its Cadmo Academy è una grande opportunità” hanno concluso gli allievi che hanno portato la loro testimonianza. Oltre agli studenti dell’ITT Malafarina, erano presenti gli studenti dell’IIS Guarasci-Calabretta e della Scuola Don Bosco.

I Corsi ITS Cadmo Academy formeranno le seguenti figure: Software Developer, Cyber Security, Programmatore 4.0. Alla scadenza del bando di partecipazione ai Corsi ITS (15 dicembre 2024), sarà effettuata la selezione degli studenti per il biennio 2024-2026 e seguirà l’inizio dei percorsi nelle sedi di Soverato, Castrolibero e Lamezia Terme. Si può partecipare al bando direttamente collegandosi al sito www.itscadmo.it.