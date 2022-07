Ufficializzato dall’amministrazione comunale di Soverato il programma completo degli Eventi Estate 2022.

Da segnalare per Domenica 14 Agosto, dopo 2 anni di assenza, la Processione a Mare e i fuochi d’artificio per la Festa di Maria SS di Porto Salvo e per i giorni 19, 20 e 21 Agosto il RDS Summer Festival