Soverato protagonista a Milano: il turismo lento e la Marcia Acquatica conquistano “Fai la Cosa Giusta!”

Soverato si conferma eccellenza del turismo outdoor sul palcoscenico nazionale. In occasione della fiera “Fai la Cosa Giusta!” di Milano, la prestigiosa vetrina nazionale dedicata agli stili di vita consapevoli e punto di riferimento per gli amanti del turismo lento, la città ionica è stata protagonista all’interno dello stand della Regione Calabria – Calabria Straordinaria.

L’iniziativa, fortemente voluta dal Vice Sindaco di Soverato, Emanuele Amoruso, ha visto il sostegno attivo dell’Amministrazione Comunale in una strategia di promozione territoriale mirata a posizionare la città come meta d’elezione per il benessere e lo sport all’aria aperta 365 giorni l’anno.

Il momento di massimo rilievo istituzionale si è tenuto sabato 14 marzo, durante un convegno dedicato ai nuovi modelli di sviluppo turistico. Domenico e Francesca Rotella, fondatori dell’associazione Soveratoincammino, hanno presentato una visione innovativa di territorio capace di unire mare e storia attraverso due progetti chiave:

La Marcia Acquatica: una disciplina sportiva altamente attrattiva che trasforma il litorale di Soverato in una palestra naturale fruibile in ogni stagione, favorendo una concreta destagionalizzazione dei flussi turistici.

​Il Sentiero Soverato #711: un percorso di 15 km dal titolo “Tremila anni di Storia”. Un itinerario che fonde Storia, Natura, Arte e Cultura, offrendo ai viaggiatori un’esperienza immersiva nell’eredità culturale dell’entroterra soveratese.

​All’evento ha partecipato con un intervento di rilievo anche il Presidente del Comitato Regionale FIE Calabria (Federazione Italiana Escursionismo), Paolo Latella, che ha sottolineato l’importanza della sinergia tra associazionismo e istituzioni per la valorizzazione della rete sentieristica regionale.

“La partecipazione a questa fiera rappresenta un passo fondamentale per il posizionamento di Soverato nel mercato del turismo outdoor” – è stato rimarcato durante l’incontro. “Grazie al supporto dell’Amministrazione e al lavoro di Soveratoincammino, investiamo in un’offerta turistica integrata, colta e autentica, capace di generare valore per l’intera comunità e per le realtà ricettive locali.”

Il successo della missione milanese ribadisce il ruolo di Soverato come cuore pulsante di una Calabria che innova e promuove il proprio patrimonio ambientale e storico con standard di livello nazionale.

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