Soverato, pubblicata l’ordinanza balneare per il 2020

La presente ordinanza disciplina, la fruizione delle aree demaniali marittime, la balneazione e le attività connesse che si svolgono su tutto il territorio del comune di Soverato durante la stagione estiva dell’anno in corso; La stagione balneare per l’anno corrente è compresa tra giorno 20 maggio e giorno 31 ottobre;

Nel periodo della stagione balneare devono funzionare – presso le strutture balneari la cui attività deve iniziare improrogabilmente entro il 01 giugno e terminare dopo il 15 settembre – i servizi di salvataggio negli orari e con le modalità indicate nelle norme che seguono;

Ove una struttura balneare intenda operare prima della data d’inizio della stagione balneare, ovvero successivamente alla sua conclusione, il servizio di salvataggio dovrà essere assicurato nei giorni festivi e prefestivi, mentre negli altri giorni lo stabilimento resterà aperto soltanto per elioterapia, e si dovrà alzare una bandiera rossa ed esporre un apposito cartello ben visibile dagli utenti (redatto in più lingue) con la seguente dicitura: “ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO”.

