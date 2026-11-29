Ci sono incontri che vanno oltre le parole, capaci di lasciare qualcosa dentro ciascuno di noi. È quanto accaduto nel pomeriggio di sabato 28 novembre, presso la sede dell’A.FA.DI. di Soverato, in occasione della presentazione del libro «Corpo, anima e mente – Un viaggio attraverso la guarigione» del fisioterapista e osteopata Gabriele Francavilla.

L’iniziativa, promossa dall’ANTEAS di Soverato, introdotta e moderata da Vittoria Corasaniti e arricchita dal prezioso dialogo tra l’autore e la psicofisioterapeuta Antonia Mirarchi, si è trasformata in un momento intimo, autentico e profondo di riflessione e condivisione.

Non una semplice presentazione letteraria, ma un’occasione per interrogarsi sul significato della cura, sulla complessità dell’essere umano e sulla profonda relazione tra corpo, emozioni e vissuto personale.

In una società che corre, che ci chiede continuamente di essere performanti e che troppo spesso dimentica il valore dell’ascolto, ritrovarsi a riflettere sulle proprie fragilità e sul significato autentico del benessere assume un valore particolare.

Un dialogo in cui scienza e sensibilità, conoscenza ed esperienza umana si sono incontrate, dando vita a un momento di condivisione capace di andare oltre le pagine del libro.

Un prezioso appuntamento culturale per la comunità soveratese, che lascia una riflessione tanto semplice quanto profonda: curare significa anche saper vedere la persona che abita il corpo, non soltanto il corpo che manifesta il dolore.