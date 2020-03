Soverato – Questa notte sarà effettuata la disinfestazione della città

Avviso la cittadinanza che questa sera dalle ore 23 fino alle ore 04:00 dell’ 11 marzo 2020 sarà effettuata la disinfezione della città.

I cittadini sono invitati a restare in casa con gli infissi chiusi.

Un ringraziamento alla Polizia Municipale, associazioni della Protezione Civile e forze dell’ordine per il grande lavoro che in queste ore stanno svolgendo in Città di sensibilizzazione, controllo e monitoraggio. Oggi è stata denunciata la prima persona che arrivando da zona rossa non si è messa in quarantena.

Il nostro numero per le emergenze 333 2127938 continua a ricevere numerose richieste alle quali al momento riusciamo a garantire l’assistenza a domicilio.