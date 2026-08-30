Soverato, rapina lampo alla ricevitoria Sisal: tre persone fermate dai Carabinieri in una pizzeria

Momenti di forte tensione nel pomeriggio di ieri a Soverato per una rapina a mano armata messa a segno ai danni di una ricevitoria Sisal, situata a poca distanza da una nota gelateria cittadina. L’operazione lampo dei Carabinieri della Compagnia di Soverato ha però consentito di chiudere il cerchio sul colpo nel giro di pochissime ore, portando al fermo di tre presunti responsabili.

​La dinamica del colpo

Secondo le ricostruzioni, l’azione del commando è stata rapida e studiata nei dettagli. Un camioncino bianco si è arrestato bruscamente davanti all’ingresso dell’attività commercial.

Dal mezzo sono scese diverse persone armate che hanno fatto irruzione nel locale, facendosi consegnare l’intero incasso prima di guadagnare rapidamente l’uscita.

​I malviventi sono poi risaliti a bordo del furgone, fuggendo a tutta velocità lungo un’arteria stradale particolarmente frequentata a quell’ora.

La fuga a passo sostenuto tra le auto in transito ha generato attimi di panico tra i passanti e i clienti dei locali vicini, fino a quando il mezzo non ha fatto perdere le proprie tracce.

Le indagini e la svolta

Istituiti immediatamente i rilievi sul posto, i Carabinieri hanno avviato le indagini analizzando la dinamica e acquisendo i filmati dei sistemi di videosorveglianza presenti nell’area, fondamentali per tracciare la direzione di fuga del veicolo.

​La svolta è arrivata in serata: i militari dell’Arma hanno individuato e fermato tre persone all’interno di una pizzeria nel vicino comune di Montepaone. I soggetti si trovano ora a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti di rito e per la formalizzazione dei provvedimenti.