Soverato, reddito di cittadinanza e politiche sociali

“Parte la seconda fase del progetto che prevede l’impegno da parte dei percettori del Reddito di Cittadinanza a sostegno della nostra comunità”.

“Oltre alla cura del verde si occuperanno anche di essere da supporto agli anziani e alla popolazione “fragile””.

Sono pienamente soddisfatto di come le politiche sociali stiano utilizzando tutti gli strumenti a disposizione per rispondere sempre più concretamente alle tante esigenze della popolazione”. Lo rende noto in un post su Facebook il sindaco di Soverato, Ernesto Alecci.