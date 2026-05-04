​Soverato Regina del Mare, è Bandiera Blu 2026! La Calabria sale sul Podio Nazionale

​ La “Perla dello Jonio” trascina la regione verso un traguardo storico. Con 23 località premiate dalla FEE, la Calabria scavalca Campania e Marche, piazzandosi al terzo posto assoluto in Italia.

​SOVERATO – Il vessillo blu torna a sventolare con orgoglio sulla Baia dell’Ippocampo. La conferma di Soverato nell’élite del turismo balneare non è solo una vittoria locale, ma il simbolo di una regione, la Calabria, che nel 2026 compie il grande salto, conquistando ufficialmente il podio nazionale delle Bandiere Blu.

​Secondo l’ultima classifica pubblicata da Travel365 sulla base dei dati della FEE (Foundation for Environmental Education), l’Italia dei record conta quest’anno 246 località premiate per un totale di 487 spiagge. In questo scenario di eccellenza, la Calabria brilla di luce propria.

​La Scalata verso il Podio

​Con un totale di 23 località insignite del riconoscimento, la Calabria si attesta al terzo posto in Italia, superando realtà storicamente agguerrite come Campania e Marche, entrambe ferme a quota 20. Davanti restano solo la Puglia, seconda con 27 bandiere, e l’irraggiungibile Liguria, che mantiene il primato con 33.

​Un risultato che premia non solo la cristallinità delle acque, ma un pacchetto completo di gestione del territorio: efficienza dei servizi, sostenibilità ambientale, depurazione e cura dei litorali.

​Il Focus: Soverato e il Catanzarese

​Nel cuore della costa jonica, Soverato si conferma punto di riferimento imprescindibile. La sua Baia dell’Ippocampo non è solo una meta turistica, ma un ecosistema protetto e valorizzato che funge da traino per l’intera provincia di Catanzaro. Insieme alla “Perla dello Jonio”, il vessillo blu sventolerà con orgoglio anche su Sellia Marina, Catanzaro Giovino e Cropani Mare.

​Una Regione tinta di Blu: da Cosenza a Reggio Calabria

​Il successo regionale è distribuito capillarmente su tutto il territorio. La provincia di Cosenza guida la spedizione per numero di centri premiati, schierando località come Cariati, Corigliano Rossano, Roseto Capo Spulico, Diamante, Villapiana, Trebisacce, Santa Maria del Cedro, Tortora, Praia a Mare, San Nicola Arcella e Rocca Imperiale.

​Non meno importante il contributo del Vibonese, dove brillano la celebre Tropea (con Marina del Convento, Marina dell’Isola e Rocca Nettuno) e Parghelia (con le spiagge di Costa dei Monaci/Bordila, La Grazia/Vardano, Michelino e La Tonnara).

​Nel Crotonese si confermano mete d’eccellenza Cirò Marina, Melissa e Isola di Capo Rizzuto con la suggestiva località Le Castella. Infine, nella provincia di Reggio Calabria, arrivano le importanti conferme per Roccella Jonica, Siderno e Caulonia.

​Questo traguardo storico è la prova che la Calabria è ormai una meta turistica matura, capace di coniugare bellezza naturalistica e qualità dei servizi, offrendo ai visitatori un litorale da podio.