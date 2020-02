Soverato – Ricevono marijuana per riparare una caldaia, due giovani arrestati

Marijuana in cambio della riparazione di una caldaia. I carabinieri di Davoli e della Radiomobile della Compagnia di Soverato, hanno arrestato, in flagranza di reato, B.G., 30enne e C.R., 32enne, entrambi di Soverato, gravemente indiziati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

Nella circostanza, i militari, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno fermato l’auto condotta dal B.G. e, all’esito di un’accurata perquisizione, hanno rinvenuto una busta in cellophane contenente 200 grammi di marijuana, occultata all’interno di un piccolo vano posto sotto il freno a mano.

I due hanno ammesso gli addebiti, dichiarando di averla ricevuta poco prima come corrispettivo per la riparazione di una caldaia. La sostanza stupefacente, unitamente ai rispettivi cellulari, sono stati sequestrati, per i successivi accertamenti tecnici di rito. I due, al termine delle formalità di rito, sono stati ristretti in regime di arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni, in attesa dell’udienza di convalida.