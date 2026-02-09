Soverato: Riflettori sull’ambiente e l’agricoltura con la presentazione del libro del Dott. Luigi Lazzaro

Un appuntamento di grande attualità scientifica e ambientale quello che si terrà il prossimo venerdì 13 febbraio 2026 presso la Sala Consiliare “Bruno Manti” del Comune di Soverato.

Alle ore 18:00, la Libera Università Popolare della Terza Età e del Tempo Libero “Magno Aurelio Cassiodoro”, giunta al suo XXXI Anno Accademico, presenterà l’ultima opera editoriale del Dott. Luigi Lazzaro.

​Il volume, dal titolo estremamente esplicativo, “L’utilizzo delle acque reflue urbane depurate per lo sviluppo dell’Agricoltura e per la prevenzione dell’inquinamento dell’aria e del mare della Calabria”, affronta temi cruciali per il futuro sostenibile della regione.

L’opera si propone di analizzare come il recupero virtuoso delle acque possa diventare una risorsa strategica per il comparto agricolo calabrese e, contemporaneamente, uno strumento fondamentale per la tutela degli ecosistemi marini e la qualità dell’aria.

​La serata vedrà l’intervento del Prof. Giulio De Loiro, autore della postfazione del libro, che ne illustrerà i punti salienti in veste di relatore. L’evento si concluderà con l’intervento dell’autore, il Dott. Luigi Lazzaro, che approfondirà le motivazioni e le ricerche alla base del suo lavoro, offrendo spunti di riflessione sulle politiche di gestione delle risorse idriche nel territorio.

​L’iniziativa, che gode del patrocinio della Città di Soverato, è aperta a tutta la cittadinanza. Si preannuncia un dibattito di alto profilo, fondamentale per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni su una gestione più consapevole e moderna dell’ambiente e delle risorse naturali in Calabria.