Soverato, ripristinata la pensilina dell’autostazione: “Un intervento atteso e necessario”

Dopo anni di attese e segnalazioni, l’autostazione di Soverato ha finalmente una nuova pensilina. Il Comune ha completato la riqualificazione della copertura, da tempo deteriorata e non più in grado di garantire adeguati standard di sicurezza e decoro.

A dare l’annuncio è il sindaco Daniele Vacca, che ha sottolineato l’importanza dell’intervento per studenti, pendolari e cittadini che ogni giorno utilizzano l’area come snodo fondamentale del trasporto pubblico locale.

«Per anni l’autostazione ha avuto una pensilina ormai deteriorata, che non garantiva né decoro né sicurezza» ha dichiarato il primo cittadino. «Oggi, dopo tanto tempo, abbiamo finalmente ripristinato e riqualificato completamente la copertura, restituendo ai cittadini, agli studenti e ai pendolari uno spazio funzionale, sicuro e dignitoso».

Il sindaco ha definito l’opera «un intervento atteso, necessario e doveroso», inserendola in un percorso più ampio di cura e valorizzazione degli spazi pubblici della città.

«Continuiamo a lavorare ogni giorno per una Soverato più ordinata, accogliente e moderna» ha aggiunto Vacca, evidenziando come la riqualificazione dell’autostazione rappresenti solo uno dei tasselli del progetto di rinnovamento urbano avviato dall’amministrazione.

La nuova pensilina, più resistente e realizzata secondo criteri di sicurezza aggiornati, punta a migliorare l’esperienza quotidiana di chi utilizza il trasporto pubblico, offrendo riparo e comfort in un’area tradizionalmente molto frequentata.

L’intervento è stato accolto positivamente dalla cittadinanza, che da tempo segnalava la necessità di un adeguamento strutturale in una delle zone più trafficate del centro cittadino.