Soverato, rubinetti a secco mercoledì 27 maggio: lavori urgenti all’acquedotto Ancinale Basso

Disagi in vista per i cittadini di Soverato. Nella giornata di domani, mercoledì 27 maggio 2026, l’erogazione dell’acqua potabile subira un’interruzione temporanea a causa di lavori urgenti e improcrastinabili.

​La comunicazione ufficiale arriva direttamente da Sorical S.p.A. (Società Risorse Idriche Calabresi), che ha provveduto a informare il Comune di Soverato e la Prefettura di Catanzaro. L’intervento si è reso necessario per eseguire i collegamenti idraulici sulla nuova linea n.2 dell’acquedotto Ancinale Basso, nello specifico per la sostituzione di un segmento di condotte adduttrici.

​Orari e zone interessate

​Lo stop all’erogazione idrica avverrà nella seguente fascia oraria:

​Dalle ore 08:00 alle ore 16:00 circa di mercoledì 27.05.2026.

​Il disservizio colpirà direttamente il nodo che alimenta il serbatoio sopraelevato di Soverato.

​Misure di mitigazione e raccomandazioni

​Per ridurre al minimo i disagi della cittadinanza, Sorical ha fatto sapere di aver già aumentato la fornitura idrica nelle ore precedenti, in modo da garantire il massimo livello di accumulo all’interno del serbatoio prima dell’inizio dei lavori.

​Le autorità e la società di gestione invitano comunque la popolazione interessata a ottimizzare la risorsa disponibile e a mantenere un uso estremamente parsimonioso dell’acqua per tutta la durata dell’intervento. Per maggiori informazioni o aggiornamenti in tempo reale, i cittadini potranno contattare direttamente gli uffici o il personale operativo di Sorical.