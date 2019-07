Soverato – S.O.S. Emergenza Porci … umani!

Con un post su Facebook il sindaco di Soverato, Ernesto Alecci, rimarca la sporcizia e il degrado in cui versa la pineta per l’inciviltà della gente.

“È vero, i cinghiali sono un problema serio e che stiamo affrontando (a giorni darò alcune novità su questo argomento)”.

“Ciò che però mi preoccupa almeno quanto il problema dei cinghiali è quello relativo ai PORCI umani.

Anche quest’anno abbiamo effettuato una pulizia straordinaria della pineta (grazie ai volontari ed all’associazione Emmaus)”.

“Anche quest’anno abbiamo riempito circa 20 sacchi di rifiuti di ogni genere. Mi rattrista molto l’aver verificato la presenza di tanti involucri di merendine e bevande per i più giovani (bambini ed adolescenti).

Se le famiglie non riescono a trasmettere ai propri figli il rispetto per l’ambiente e l’amore per la natura allora possiamo abbandonare ogni speranza.

Noi comunque non ci arrendiamo e continuiamo a combattere l’inciviltà”.