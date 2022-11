Soverato – Sabato 3 dicembre la presentazione del libro “Respiro e Memoria”

Sabato 3 dicembre alle 18.00 nella sala consiliare del Comune di Soverato verrà presentato il libro “Respiro e Memoria”- Falco M. Edizioni 2022- di Barbara Modaffari con patrocinio dell’ente comunale. Dialogherà con l’autrice Maria Anita Chiefari, avvocato-giornalista.

“Tutti ricordiamo cosa accadde nel periodo del lockdown: c’era chi si dilettava a sfornare torte, chi divorava serie tv e chi, invece, faceva esercizio fisico nel bel mezzo del soggiorno. Al contempo, però, c’erano delle persone, rinchiuse nei vari ospedali del mondo, che lottavano contro il nemico invisibile che ci aveva costretto a rifugiarci in casa per tentare di non far collassare una situazione a dir poco già critica. Vi siete mai chiesti cosa provassero queste persone?”.

Barbara Modaffari, infermiera, ha provato a rispondere a questa domanda, portandoci all’interno di un reparto di Rianimazione ai tempi del Covid-19. Dalle righe del suo libro, emergono le difficoltà, le paure, i timori, ma anche la speranza, la forza di volontà e la determinazione che il personale sanitario ha messo in campo, senza mai tirarsi indietro, riuscendo a salvare milioni di vite.

Diventa un libro della “memoria” per non dimenticare e per capire cosa hanno fatto gli “angeli del Covid”. Tante le testimonianze dirette di alcuni pazienti, che raccontano, tra le altre cose, quanto sia terribile dover sopportare per giorni e giorni l’ormai tristemente noto casco ventilatorio, ma non mancano le testimonianze del personale sanitario.

Sarà l’occasione di conoscere Barbara, che come i suoi colleghi, dietro le mascherine, le tute, i camici, gli occhiali, le visiere, con gli occhi “parlava” sempre al cuore dei pazienti.

La cittadinanza è invitata a partecipare.