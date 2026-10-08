Soverato – San Martino non si occupa. Si rispetta.

Era il 1986 quando alcuni abitanti del quartiere e di via San Martino decisero spontaneamente di ritrovarsi, offrendo castagne e vino alla comunità. Da quella serata semplice e autentica nasce una tradizione che negli anni cresce e diventa la Festa di San Martino che Soverato conosce oggi.

Proprio per preservare e tramandare quella tradizione nasce l’Associazione Amici di San Martino. Un’associazione con un solo scopo e una sola manifestazione: la Festa di San Martino. Nessun altro interesse, nessun’altra attività. E con una finalità esclusivamente benefica: il ricavato della festa viene devoluto in beneficenza.

Per questo quanto accaduto quest’anno è, per noi, grave e inaccettabile.

La Pro Loco di Soverato ha protocollato autonomamente una richiesta per organizzare la stessa Festa di San Martino, nello stesso luogo, senza che nessuno avesse preventivamente ritenuto opportuno contattare l’Associazione che esiste proprio ed esclusivamente per organizzare quella manifestazione.

Gli Amici di San Martino lo hanno scoperto da una locandina già pubblicata dalla Pro Loco.

Solo in un secondo momento, quando la locandina era ormai stata pubblicata e preso atto del malumore suscitato all’interno dell’Associazione, è stato chiesto agli Amici di San Martino di aggregarsi all’iniziativa.

Gli Amici di San Martino hanno quindi tentato un confronto con il Comune, chiedendo semplicemente una data nel periodo di San Martino per poter continuare autonomamente la manifestazione per la quale l’Associazione stessa è nata.

La risposta dell’Amministrazione, d’intesa con la Pro Loco, è stata invece quella di prospettare esclusivamente una collaborazione con la manifestazione già organizzata dalla Pro Loco.

Ed è proprio qui che occorre essere chiari: non è una questione di voler collaborare o meno. È una questione di identità, finalità e rispetto dei ruoli.

Gli Amici di San Martino esistono per un unico motivo: tramandare questa tradizione e trasformarla ogni anno in un gesto concreto di solidarietà. Il ricavato viene devoluto in beneficenza. Non esistono finalità personali, promozionali, politiche o elettorali.

La Pro Loco ha legittimamente una funzione e obiettivi propri. Gli Amici di San Martino ne hanno altri. Collaborare non può significare cancellare questa differenza né assorbire una tradizione dentro un contenitore diverso da quello per cui è nata.

Questo è il punto. Ed è sufficientemente eloquente.

È un modo di procedere che consideriamo presuntuoso e profondamente irrispettoso, reso ancora più grave dall’avallo dell’Amministrazione comunale.

E qualche domanda, a questo punto, è inevitabile.

La Pro Loco nasce soltanto lo scorso luglio e, a pochi mesi dalla sua costituzione, si contano già tre dimissioni all’interno del direttivo. Un fatto sul quale, curiosamente, sembra essere calato il silenzio.

Allora la domanda è semplice: quale deve essere il ruolo della Pro Loco? Quello di promuovere il territorio, valorizzare ciò che già esiste e favorire le associazioni locali, oppure quello di sostituirsi ad esse, occupandone progressivamente gli spazi?

E soprattutto: siamo davanti a uno strumento realmente aperto alla comunità o al rischio di costruire un’associazione sempre più personalistica, utile a soddisfare protagonismi individuali anziché a mettere in rete le energie della città?

La vicenda di San Martino ripropone un metodo che a Soverato conosciamo fin troppo bene: decidere prima, coinvolgere dopo; accentrare invece di lasciare spazio; controllare invece di favorire la partecipazione.

Soverato non è proprietà di chi temporaneamente la amministra, né può diventarlo indirettamente attraverso organismi e associazioni.

Non tutto deve essere politicizzato. Non tutto deve essere controllato. Non tutto deve avere un padrone.

E se l’avvicinarsi delle prossime elezioni comunali stesse rendendo qualcuno particolarmente insofferente verso tutto ciò che vive autonomamente in città, sarebbe un problema ancora più serio.

Perché quando persino una tradizione popolare, le castagne, il vino e la beneficenza diventano qualcosa su cui affermare protagonismi e controllo, forse si è perso il significato stesso della parola comunità.

Gli Amici di San Martino non chiedono privilegi.

Chiedono rispetto. Per una storia iniziata nel 1986, per chi l’ha costruita e per lo spirito con cui è nata.

E certe storie non si occupano. Si rispettano.

Associazione Amici di San Martino – Soverato