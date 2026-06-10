​Soverato, scatta il piano di disinfestazione contro le zanzare: finestre chiuse e animali al sicuro

L’Amministrazione comunale di Soverato ha disposto un intervento mirato di disinfestazione per contrastare la proliferazione delle zanzare sul territorio cittadino. L’operazione, definita “adulticida”, è stata ufficializzata tramite un avviso pubblico firmato dal sindaco, l’architetto Daniele Vacca.

L’appuntamento con le operazioni di bonifica è fissato per la tarda serata di giovedì 11 giugno 2026. I tecnici entreranno in azione a partire dalle ore 23:00 e proseguiranno fino al completamento delle attività.

Le raccomandazioni per i cittadini

​Per garantire la massima efficacia del trattamento e, soprattutto, la tutela della salute pubblica e degli animali, il Comune ha diramato un pacchetto di regole ferree a cui la cittadinanza dovrà attenersi scrupolosamente durante lo svolgimento del servizio:

Finestre e balconi sbarrati: È fondamentale tenere chiusi tutti gli infissi per evitare che i prodotti nebulizzati entrino all’interno delle abitazioni.

Via biancheria e cibo: Viene chiesto di non lasciare sui balconi o all’aperto panni stesi, generi alimentari o contenitori d’acqua.

Tutela degli animali: Gli animali domestici e di compagnia devono essere messi al riparo in locali chiusi per tutta la durata delle operazioni.

Divieto di sosta: L’ordinanza raccomanda caldamente di non sostare all’aperto nelle aree interessate dal passaggio dei mezzi di disinfestazione durante lo svolgimento del servizio.

Le autorità invitano alla massima collaborazione per assicurare che le operazioni si svolgano in totale sicurezza e con il minor disagio possibile per la comunità.