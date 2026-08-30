​Soverato, scatta la disinfestazione contro le zanzare: l’avviso alla cittadinanza

Il Comune di Soverato si mobilita contro le zanzare. L’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Arch. Daniele Vacca, ha emanato un avviso pubblico informando la cittadinanza di un imminente intervento di disinfestazione adulticida su tutto il territorio comunale.

Dettagli delle Operazioni

​L’intervento è programmato per la giornata di lunedì 31 agosto 2026. Le operazioni di disinfestazione avranno inizio a partire dalle ore 23:00 e si protrarranno fino al completamento delle attività previste.

Si tratta di un intervento mirato, volto a contrastare la presenza massiccia di zanzare adulte, fattore di notevole fastidio per i residenti e i turisti durante la stagione estiva.

​Raccomandazioni per la Popolazione

​Per garantire l’efficacia del trattamento e, soprattutto, la sicurezza della salute pubblica, il Comune ha diramato una serie di importanti raccomandazioni alle quali tutti i cittadini sono invitati ad attenersi rigorosamente durante le ore di esecuzione del servizio:

Chiudere finestre e balconi: È fondamentale mantenere serrate le aperture verso l’esterno per evitare che i prodotti nebulizzati penetrino all’interno delle abitazioni.

​Non esporre biancheria o cibi: Si raccomanda di non lasciare stesi all’aperto panni o biancheria e di non lasciare esposti alimenti sui balconi o nei davanzali.

Riparare gli animali domestici: Tutti gli animali domestici e di compagnia devono essere tenuti al riparo e messi in sicurezza all’interno delle case durante lo svolgimento delle operazioni.

​Inoltre, viene caldamente raccomandato di evitare di sostare all’aperto nelle aree interessate dal trattamento durante l’esecuzione dello stesso.

L’Amministrazione confida nella massima collaborazione dei cittadini per assicurare il corretto e sicuro svolgimento di questa necessaria operazione a tutela del benessere della comunità.