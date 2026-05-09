​Soverato, scuole chiuse martedì 12 maggio: stop all’erogazione idrica per lavori urgenti

Martedì 12 maggio 2026, gli studenti di Soverato di ogni ordine e grado resteranno a casa. Lo ha stabilito il Sindaco, l’Arch. Daniele Vacca, attraverso l’ordinanza n. 21 firmata in data odierna per far fronte a un’improvvisa interruzione del servizio idrico.

​I motivi del provvedimento

​La decisione si è resa necessaria a seguito di una comunicazione della So.Ri.Cal. SPA, la quale ha programmato un intervento urgente per la sostituzione di un segmento della condotta idrica. I lavori comporteranno il blocco totale della fornitura idropotabile nella fascia oraria compresa tra le 8:00 e le 16:00.

​L’assenza di acqua corrente renderebbe impossibile il normale funzionamento dei servizi igienici e il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie minime all’interno dei plessi scolastici. Da qui la scelta del primo cittadino di intervenire, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, per tutelare la salute di studenti e personale scolastico.

​Scuole interessate

​Il provvedimento di chiusura è totale e riguarda:

​Tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale.

​L’Università Pratesi.

​L’ITS Cadmo.

​Scuole dell’infanzia e asili privati.

​Avvertenze e ricorsi

​L’ordinanza è stata trasmessa alla Prefettura, alla Questura e ai dirigenti scolastici per l’immediata esecuzione. Il Comune ricorda che il mancato rispetto di quanto disposto comporta sanzioni ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale.

​Contro il provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR di Catanzaro entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.