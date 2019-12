Soverato – Segnalazione disservizio sportello ticket Asl in piazza Casalinuovo

Riceviamo e Pubblichiamo:

Sino adesso abbiamo e stiamo assistendo alle lunghe attese di visite specialistiche e laboratori radiologici, ora abbiamo anche difficoltà ad effettuare le prenotazioni presso lo sportello ticket di Soverato – piazza Casalinuovo – per numeri terminati già sin dalle ore 10.00.

Oggi martedì 10 dicembre, infatti, arrivando dalla Casa di Riposo di Bivongi, ove mi trovo da qualche mese, per prenotare una visita cardiologica (non essendoci ancora un numero verde a tale scopo), alle ore 10,00 precise non c’erano più numeri e bisognava mettersi in lista rispetto all’ultimo arrivato e senza alcun posto a sedere. Ma è possibile che alle ore 10,00 non c’è più la possibilità di prendere un numero, quando ancora mancano ore 2,30 per la chiusura dello sportello?

Le considerazioni le lascio a chi di competenza e soprattutto alla Dottoressa Parrello, quale Dirigente responsabile, con la speranza che il servizio venga disciplinato per non tediare ancora gli utenti di questa Sanità Pubblica, che quotidianamente sta andando allo sfascio specialmente in questo nostro Meridione.

F.M.