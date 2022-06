Soverato, Selena Lorenzo lascia l’UDC

“Con grande rammarico decido di lasciare l’UDC.

Ringrazio le amiche, gli amici, gli esponenti e i dirigenti, incontrati in questi lunghi anni di militanza.

Ringrazio il partito per la gavetta giovanile, i congressi, le candidature , le battaglie, gli scontri duri che mi hanno fatta crescere in una lunga palestra politica e di vita”.

“Sono trascorsi soltanto 19 anni dal mio primo e consecutivo tesseramento con lo stesso partito.

Sento la necessità di nuove energie, di nuovo entusiasmo, di qualcosa che possa davvero coincidere con la mia idea di Politica”.

“Questa campagna elettorale, rappresenta per me personalmente, una svolta, il cosiddetto giro di Boa.

Cosa ho visto nella mia lista? Un’opportunità. La possibilità di entrare in consiglio comunale per fare un’opposizione che sia degna di quelle passate. Che sia degna di una grande città come Soverato”.

“Non tutto è come sembra, basta non fermarsi alla superficie.

Vorrei dare il mio contributo, discutere di come migliorare i servizi, di turismo, di anziani, di aggregazione ma soprattutto di sviluppo. Voglio fare Politica”.

“Non mi piace insultare la gente, offendere le persone senza conoscerle, etichettare senza capire, mi piace mettere la faccia, la mia, Sempre.

Non si può prendere in giro nessuno di fronte ad una cosa talmente ovvia”.

“Pertanto in una campagna elettorale in cui tutto è scritto, in cui l’unico linguaggio è il potere, la prepotenza e l’arroganza, Spero di rappresentare una vera alternativa, una parte del tutto differente.

Spero di rappresentare una lunga storia, la mia”.

Serena Lorenzo