Soverato sempre più “green”: dopo le auto, arrivano le colonnine di ricarica per le e-bike

Il Sindaco Vacca: “Mobilità sostenibile e smart”
La città di Soverato continua il suo percorso verso la sostenibilità ambientale e la mobilità “smart”. Dopo l’installazione delle colonnine di ricarica per le auto elettriche, il Sindaco Daniele Vacca ha annunciato con entusiasmo una nuova iniziativa: l’arrivo della colonnina di ricarica dedicata esclusivamente alle biciclette elettriche.
In un post sui social intitolato “Soverato Sempre Più… green!”, il primo cittadino ha sottolineato come l’iniziativa rappresenti “Un passo concreto verso una mobilità sostenibile, moderna e rispettosa dell’ambiente.”
”La nuova infrastruttura è stata realizzata in collaborazione con il G.A.L. Serre Calabresi e offre un servizio completamente gratuito agli utenti. La colonnina, secondo quanto riportato dal Sindaco, consente di ricaricare la propria e-bike “in modo semplice, veloce e sicuro”.
”Un piccolo gesto che contribuisce a un grande obiettivo,” ha concluso Vacca, “rendere Soverato una città sempre più smart, vivibile e attenta al futuro.”
L’installazione della colonnina per e-bike si inserisce in una strategia più ampia dell’amministrazione comunale volta a incentivare l’uso di mezzi di trasporto a basso impatto ambientale, favorendo sia i residenti che i turisti che scelgono la bicicletta per esplorare la costa e l’entroterra.
Un segnale chiaro di come Soverato voglia posizionarsi all’avanguardia sul fronte dell’innovazione e della cura del territorio.