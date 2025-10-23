Soverato sempre più “green”: dopo le auto, arrivano le colonnine di ricarica per le e-bike

Il Sindaco Vacca: “Mobilità sostenibile e smart”

​ La città di Soverato continua il suo percorso verso la sostenibilità ambientale e la mobilità “smart”. Dopo l’installazione delle colonnine di ricarica per le auto elettriche, il Sindaco Daniele Vacca ha annunciato con entusiasmo una nuova iniziativa: l’arrivo della colonnina di ricarica dedicata esclusivamente alle biciclette elettriche.

​In un post sui social intitolato “Soverato Sempre Più… green!”, il primo cittadino ha sottolineato come l’iniziativa rappresenti “Un passo concreto verso una mobilità sostenibile, moderna e rispettosa dell’ambiente.”

​”La nuova infrastruttura è stata realizzata in collaborazione con il G.A.L. Serre Calabresi e offre un servizio completamente gratuito agli utenti. La colonnina, secondo quanto riportato dal Sindaco, consente di ricaricare la propria e-bike “in modo semplice, veloce e sicuro”.

​”Un piccolo gesto che contribuisce a un grande obiettivo,” ha concluso Vacca, “rendere Soverato una città sempre più smart, vivibile e attenta al futuro.”

​L’installazione della colonnina per e-bike si inserisce in una strategia più ampia dell’amministrazione comunale volta a incentivare l’uso di mezzi di trasporto a basso impatto ambientale, favorendo sia i residenti che i turisti che scelgono la bicicletta per esplorare la costa e l’entroterra.

Un segnale chiaro di come Soverato voglia posizionarsi all’avanguardia sul fronte dell’innovazione e della cura del territorio.