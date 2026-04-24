Soverato – Sentenza TAR Calabria, l’Assessore Altamura: “Tutelata un’intera categoria, pronti ai bandi pubblici”

È con viva soddisfazione che l’Amministrazione Comunale di Soverato accoglie la recentissima sentenza, la n. 730/2026 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, per la giusta valutazione nei confronti della posizione dell’Ente, che vede protagonista l’annosa vicenda che riguarda le concessioni demaniali.

Secondo la ricorrente, la delibera di Giunta n.115 del 2025 era viziata, contestava l’utilizzo dell’istituto di cui all’art. 10 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione per il rilascio delle concessioni demaniali, e chiedeva l’ottemperanza con la nomina di un commissario.

Desideriamo esprimere la nostra soddisfazione, in quanto la decisione conferma la correttezza del nostro operato.

Un ringraziamento speciale va ai nostri legali, nella persona dell’Avv. Caridi e dell’ Avv Morcavallo per la professionalità e la dedizione dimostrata e al Responsabile del IV Settore LL.PP e Demanio, l’architetto Pittelli.

Questa sentenza, oltre a tutelare l’amministrazione comunale, tutela gli interessi di un’intera categoria, di un intero comparto. L’ amministrazione ritiene doveroso ristabilire sempre la verità con serietà senza scendere in polemica.

La Giunta è sempre stata consapevole della necessità di procedere alla riassegnazione delle concessioni demaniali attraverso bandi pubblici. “Per quanto il bando di gara non sia stato ancora effettivamente pubblicato, è l’amministrazione ha assunto l’impegno, giuridicamente vincolante, di

dare avvio appena possibile alle gare”.

Le procedure a evidenza pubblica sono realtà e questa amministrazione, ha assunto delle decisioni importanti sempre nel rispetto della normativa nazionale, usando il buonsenso e la responsabilità .

L’assessore al demanio

Giusy Altamura