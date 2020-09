Soverato – Serena Del Negro nello staff del sindaco, si occuperà del presidio ospedaliero

“Nella giornata odierna ho incontrato presso Palazzo di Città la Dr.ssa Serena Del Negro alla quale ho trasmesso le mie preoccupazioni inerenti la situazione in cui verte il Presidio Ospedaliero di Soverato anche alla luce di quanto sta accadendo nelle ultime ore nel reparto di pediatria.

Nei giorni scorsi è stato lanciato un grido d’allarme da parte del personale medico in forze all’Ospedale oltre che dai medici operanti su tutto il territorio.

Ho chiesto alla Dr.ssa Del Negro un impegno formale a difesa del nostro Ospedale offrendole di entrare a far parte dello Staff del Sindaco con la finalità di attuare tutti quegli interventi atti a tutelare e rilanciare il Presidio Ospedaliero di Soverato.

Inoltre si è deciso di costituire in seno all’Ente la Consulta sulla Sanità la cui presidenza sarà affidata alla stessa Dr.ssa Del Negro al primo consiglio comunale utile. La consulta servirà a riunire attorno ad uno stesso tavolo di lavoro i rappresentanti delle diverse categorie interessate, associazioni, liberi professionisti ed utenti al fine di condividere e programmare scelte strategiche di cui la Presidente si farà portavoce.

E’ stato già fissato per domani un primo incontro che avrà come oggetto il prossimo futuro del reparto di pediatria.

Voglio ringraziare Serena per il senso di responsabilità dimostrata e la voglia di volersi spendere in prima persona per il proprio territorio”. Lo rende noto in un comunicato il sindaco di Soverato, Ernesto Francesco Alecci.