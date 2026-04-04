​Soverato, servizio rifiuti garantito per Pasqua e Lunedì dell’Angelo

Buone notizie per i cittadini di Soverato in vista delle prossime festività pasquali. Con una nota ufficiale diffusa tramite una locandina informativa, la società Ecoservizi s.r.l., incaricata della gestione ambientale, ha comunicato che il servizio di raccolta differenziata non subirà interruzioni.
Servizio regolare durante le feste
Nonostante il calendario segni giorni “rossi”, il Comune ha confermato che il sistema di raccolta “porta a porta” sarà regolarmente operativo nelle seguenti giornate:
Domenica 5 aprile 2026 (Pasqua)
Lunedì 6 aprile 2026 (Lunedì dell’Angelo)
Rispetto del calendario vigente
L’avviso specifica chiaramente che il ritiro dei rifiuti sarà garantito come da calendario ordinario.
Gli utenti sono pertanto invitati a esporre i propri mastelli o sacchetti secondo le consuete modalità e orari previsti per quelle specifiche giornate, senza variazioni dovute alle festività.