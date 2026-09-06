Soverato: Sfregio sul lungomare, panchina ridotta in frantumi

​L’ultimo episodio di vandalismo, documentato su Soverato Web, riaccende la rabbia e la richiesta di maggiore sicurezza.

Un nuovo, desolante capitolo di inciviltà scuote la comunità di Soverato. Nelle prime ore di questa mattina, cittadini e passanti hanno scoperto con sdegno l’ennesimo atto vandalico che ha preso di mira il cuore pulsante della cittadina: lo storico lungomare. A farne le spese questa volta è stata una panchina pubblica, la cui spalliera è stata completamente distrutta e ridotta in macerie.

L’episodio non è passato inosservato, grazie alla prontezza di alcuni cittadini che hanno documentato l’accaduto e condiviso l’indignazione sul frequentato gruppo Facebook Soverato Web.

Le immagini postate sulla piattaforma mostrano la panchina in pietra, un tempo luogo di sosta e socialità per residenti e turisti, ora gravemente mutilata.

La spalliera è stata abbattuta e il materiale, frantumato, giace a terra, lasciando un’immagine di distruzione e degrado proprio in una delle zone più amate della città.

La foto, che ha rapidamente fatto il giro del social network, ha scatenato un’ondata di commenti colmi di rabbia e amarezza. I cittadini lamentano un senso di insicurezza crescente e chiedono a gran voce interventi più incisivi per proteggere il patrimonio pubblico.

Non è la prima volta che il lungomare di Soverato viene preso di mira da vandali che, agendo spesso sotto la copertura dell’oscurità, colpiscono i beni comuni senza alcun rispetto.

Nel frattempo, la comunità si interroga su come fermare questa ondata di microcriminalità che, pur non essendo violenta, mina la qualità della vita e l’immagine stessa della città, specialmente in un’ottica turistica.