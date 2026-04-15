Soverato si accende con “Il Grande Festival”: quattro giorni di musica e divertimento alla Villa Comunale

​Dal 30 aprile al 3 maggio, la “Perla dello Jonio” ospiterà una kermesse ricca di eventi: dai ritmi della tarantella al pop degli anni ’90, con ampi spazi dedicati al food e alle famiglie.

​SOVERATO – Tutto pronto per “Il Grande Festival”, l’atteso evento che trasformerà la Villa Comunale di Soverato nel cuore pulsante dell’intrattenimento calabrese. Per quattro giorni consecutivi, dal 30 aprile al 3 maggio, la cittadina jonica offrirà un programma variegato capace di coniugare tradizione, musica moderna e attività per i più piccoli.

​Un programma per tutti i gusti

​L’inaugurazione è prevista per giovedì 30 aprile alle ore 18:00 con l’apertura del parco bimbi e degli stand gastronomici, seguita alle 21:00 dalle sonorità etniche del gruppo Almafolk.

​La giornata del 1° maggio entrerà nel vivo già a mezzogiorno con un DJ set che accompagnerà l’area food. Il pomeriggio sarà un tuffo nel passato con lo show “Viva gli anni 90” (ore 17:00), per poi passare alle vibrazioni urban di Gioman e Killacat con DJ Badston (ore 19:30). La serata si chiuderà in bellezza alle 21:30 al ritmo travolgente della Dance Tarantella.

​Omaggio ai grandi e spazio allo sport

​Sabato 2 maggio sarà dedicato al grande cantautorato italiano: alle ore 21:00 la Rino Gaetano – Capo Fortuna Band salirà sul palco per omaggiare l’indimenticato artista calabrese.

​Il gran finale di domenica 3 maggio inizierà sin dalla mattina (ore 11:00). Il pomeriggio vedrà protagonista lo sport e l’arte con dimostrazioni di danza e Taekwondo alle 16:00, seguite dalle suggestive performance degli artisti di strada alle 18:30.

​Enogastronomia e Famiglie

​Il festival non è solo musica: per tutta la durata della manifestazione saranno attivi stand enogastronomici dove gustare eccellenze locali e un’area giochi dedicata interamente ai bambini, rendendo la Villa Comunale una meta ideale per le famiglie.

​”Un evento pensato per unire il territorio e offrire momenti di svago di alta qualità in una delle cornici più belle della nostra costa,” commentano gli organizzatori di Philia Calabria, associazione che promuove l’iniziativa.

​L’appuntamento è dunque a Soverato per un ponte del primo maggio all’insegna della convivialità e della grande musica dal vivo.