Soverato si accende con “Picca!”: una giornata tra gusto, salute e la comicità di Franco Neri

Soverato si prepara ad accogliere “Picca! – Il fuoco dello Ionio”, un evento promosso dal Comune e dalla Pro Loco di Soverato ideato per celebrare le tipicità locali, la cultura del benessere e il grande intrattenimento.

Lo slogan dell’iniziativa, “Gusto, Salute & Spettacolo”, sintetizza un ricco programma previsto per sabato 29 agosto, pensato per unire approfondimento scientifico, gastronomia e divertimento per residenti e turisti.

​A fare da filo conduttore alla manifestazione sarà il peperoncino, eccellenza della tradizione calabrese, analizzato sia sotto l’aspetto nutrizionale che medico, per poi lasciare spazio ai sapori del territorio e alla comicità di livello nazionale.

​Il programma della giornata

​La manifestazione, moderata dal giornalista Giorgio De Filippis, si articolerà in due momenti principali situati in diverse location della città:

​Mattina (Ore 10.30) – Sala Consiliare “Bruno Manti” (Comune di Soverato):

L’apertura e l’introduzione dei lavori saranno affidate a Giancarlo Suriano. A seguire si terrà un convegno dedicato ai benefici del peperoncino, che vedrà gli interventi del Dr. Cotilli Ugo (Nutrizionista) e del Prof. Ludovico Abenavoli (Direttore della Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Digerente dell’UMG di Catanzaro).

​Sera (Dalle ore 20.30) – Campo Nunzio Marino:

La serata si sposterà all’aperto con l’apertura degli stand gastronomici alle ore 20.30, dove sarà possibile degustare le specialità culinarie locali.

Alle 22.00 andrà in scena lo spettacolo comico con la partecipazione straordinaria di Franco Neri, pronto ad animare la piazza con la sua travolgente simpatia.

​L’evento si avvale del supporto e del contributo di numerosi sponsor e partner commerciali del territorio che hanno reso possibile la realizzazione dell’iniziativa.