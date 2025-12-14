Soverato si accende di magia: presentato il calendario degli Eventi Natalizi 2025

Soverato si prepara a vivere un Natale ricco di emozioni, spettacoli e iniziative per tutte le età. È stato ufficialmente presentato il calendario di “Natale in Città – Eventi Natalizi 2025”, un fitto programma promosso dal Comune di Soverato in collaborazione con associazioni, scuole, parrocchie e realtà del territorio, che accompagnerà cittadini e visitatori dal 5 dicembre fino al 6 gennaio.

Il cartellone si è aperto il 5 dicembre con la commedia brillante “Sister Act” al Teatro Comunale, a cura del Lions Squillace Cassiodoro, dando subito spazio alla cultura e allo spettacolo.

Nei giorni successivi spazio all’inaugurazione del Giardino Incantato e del Villaggio dell’Inclusione, simboli di un Natale che punta a coinvolgere tutti, senza lasciare indietro nessuno.

Grande attenzione è riservata ai più piccoli, con l’arrivo di Babbo Natale, la mostra di presepi, i giochi dell’Immacolata, la consegna delle letterine e numerose attività di animazione nelle piazze cittadine, in particolare in Piazza Maria Ausiliatrice, vero cuore pulsante delle festività.

Non mancano gli appuntamenti musicali e artistici: dal Gospel Evening al Concerto di Natale, passando per il Christmas Festival for Young, fino ai suggestivi eventi itineranti come “Un Natale di Emozioni” e “Ottopiu Street Band”. Spazio anche alla danza, al teatro e allo spettacolo acrobatico con “Il Grinch”, in scena al Teatro Comunale.

Il programma valorizza inoltre il tessuto associativo locale con iniziative come la Tombolata per bambini, La bottega di Babbo Natale, il Led & Bubbles Show, e momenti di tradizione come “Natale con ‘Oberigh’”, dedicato ai canti della tradizione ucraina.

Il periodo natalizio si chiuderà con gli eventi dedicati all’Epifania: la Storia della Befana coi burattini, “Babbo e Befy: bisticci, risate e la magia del Natale” e il tradizionale Arrivo della Befana il 6 gennaio.

Un programma ampio e variegato che conferma la volontà dell’amministrazione comunale di rendere Soverato una città viva, accogliente e attrattiva anche durante le festività, puntando su cultura, inclusione e partecipazione.

Il Natale 2025 a Soverato si preannuncia così come un’occasione di incontro, condivisione e valorizzazione del territorio, capace di unire generazioni diverse sotto il segno della magia natalizia.