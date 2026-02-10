Soverato si colora per il Carnevale: attesa per la “Gran Sfilata in Maschera”

La “Perla dello Ionio” si prepara a indossare il suo abito più festoso. È tutto pronto per l’edizione di quest’anno del Carnevale di Soverato, uno degli appuntamenti più attesi del calendario invernale calabrese, patrocinato dall’Amministrazione Comunale.

​L’appuntamento: data e luogo

​L’evento clou è fissato per domenica 15 febbraio. Il cuore pulsante dei festeggiamenti sarà, come da tradizione, Corso Umberto I, che per l’occasione si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto fatto di musica, coriandoli e creatività.

​Il programma della giornata

​La “Gran Sfilata in Maschera” prenderà il via a partire dalle ore 15:00. Protagonisti indiscussi saranno i gruppi mascherati e, naturalmente, i bambini, che ogni anno portano lungo le vie principali della città una ventata di allegria e spensieratezza.

​L’organizzazione promette uno spettacolo coinvolgente, capace di richiamare non solo i residenti, ma anche numerosi visitatori dai comuni limitrofi, consolidando Soverato come punto di riferimento per le celebrazioni carnascialesche nel basso Ionio.