Soverato si conferma Bandiera Blu anche per il 2021

La Bandiera Blu è il riconoscimento che viene assegnato dalla FEE (Foundation for Environmental Education) ogni anno alle migliori spiagge del Paese, seguendo specifici criteri che riguardano sia la qualità dei servizi che la gestione ambientale, proprio con l’obiettivo principale di indirizzare la politica di gestione locale di molte località balneari verso un processo di sostenibilità ambientale. Ecco l’elenco delle spiagge bandiera blu 2021 in Calabria.

Spiagge bandiera blu a Catanzaro e provincia

Soverato: Baia Dell’Ippocampo

Sellia Marina: Località Ruggero, San Vincenzo-Sena, Jonio-Rivachiara

Spiagge bandiera blu a Cosenza e provincia

Roseto Capo Spulico: Lungomare

Trebisacce: Lungomare Sud – Riviera dei Saraceni, Viale Magna Grecia, Riviera delle Palme

San Nicola Arcella: Arcomagno / Canale Grande Marinella

Praia a Mare: Camping Internazionale / Punta Fiuzzi

Tortora: La Pineta / Fiume Noce

Villapiana: Villapiana Scalo, Villapiana Lido

Spiagge bandiera blu a Crotone e provincia

Cirò Marina: Punta Alice, Cervara / Madonna di mare

Melissa: Litorale Torre Melissa

Spiagge bandiera blu a Reggio Calabria e provincia

Roccella Jonica: Lido

I criteri di attribuzione della Bandiera Blu

Si tratta di uno dei più importanti riconoscimento per spiagge e luoghi di balneazione. Ma come vengono valutati? Non è affatto facile ottenere la bandiera blu. Per farlo bisogna avere dei requisiti previsti da programma.

In generale, possiamo dire che esistono due tipi di requisiti: quelli imperativi e quelli guida.

Quelli imperativi devono essere tutti rispettati. Per quelli guida, più ce ne sono, più è probabile ottenere il riconoscimento.