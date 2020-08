Soverato – Si è spenta Antonietta Cutruzzulà, governatrice della Misericordia

Si è spenta Antonietta Cutruzzulà, originaria di Montepaone, docente e radicata da anni a Soverato. Accanto al compianto marito Pino Tavella, scomparso nel 2010 è stata un punto di riferimento per la vita sociale e culturale del comprensorio.

Lascia due splendidi figli Antonio e Lucia. La Confraternita della Misericordia di Soverato, la ricorda in queste ore con un messaggio diffuso sui social in cui si legge “Oggi fermiamoci in preghiera. La nostra storia, la nostra amata Governatrice ha raggiunto il suo Pino. Nel ricordo e nell’insegnamento andremo avanti nel percorso loro tracciato”. ( f.g. – Soverato News)