Soverato, si è spento Don Lindo

Si è spento Don Lindo Formato. Sacerdote salesiano, attualmente nella famiglia salesiana di Bova Marina è stato per tanti anni Parroco di Soverato e Docente di Religione presso le scuole soveratesi.

Tutti in città e nel comprensorio lo ricordano con stima e affetto riconoscendo l’importante contributo che ha offerto alla comunità con cui ha sempre mantenuto un costante contatto pur trovandosi lontano. Sono tanti i messaggi di cordoglio che in queste ore rimbalzano sui social.

E non mancano i ricordi come di chi scrive che ricevette proprio da Don Lindo Formato la prima comunione. Era di animo gentile e dall’aspetto giovanile che sembrava un ragazzo, un giorno mi raccontò che mia madre di cui era collega insegnante lo vide nei corridoi della scuola e lo scambiò per un ragazzo fuori classe perché punito. RIP Don Lindo una parte della storia di Soverato se ne va con te !!

Fabio Guarna – Soverato News