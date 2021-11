Soverato, si è spento il Notaio Natale Naso

Si è spento il Notaio Natale Naso. La sua vita è stata una pagina bella della storia di Soverato e della Calabria, il cui contenuto resterà sempre vivo nella cittadinanza e in chi l’ha conosciuto.

Stimato professionista, storico Notaio della città, impegnato in politica e nel sociale, marito, padre e nonno esemplare. Una squisita persona che ci lascia.

Sono tante le testimonianze di affetto che in queste ore circolano sui social ricordando il Notaio insieme ai messaggi di cordoglio per la famiglia a cui si aggiunge quello di chi sta battendo la notizia su queste colonne. E non è stato facile.

Fabio Guarna – Soverato News