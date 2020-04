Soverato, si è spento l’avv. Franco Caruso

Si è spento l’avv. Franco Caruso. Avvocato molto conosciuto e stimato in città è stato per diversi anni e in più consiliature amministratore del Comune di Soverato, dirigente e punto di riferimento della Democrazia Cristiana sin dagli anni del sindaco Antonino Calabretta.

Uomo di fede, legato alla vita della comunità cattolica ha sempre animato il dibattito cittadino sostenendo l’importanza di assicurare alla città di Soverato una maggiore centralità nell’intero territorio calabrese.

Fabio Guarna – Soverato News