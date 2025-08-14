​Soverato si illumina di rock: i Pink Noise portano il tributo ai Pink Floyd al Teatro sul Mare

Gli amanti del rock progressivo e i fan storici dei Pink Floyd hanno un appuntamento imperdibile questa sera, giovedì 14 agosto, sul Lungomare Europa. Il Teatro Sul Mare ospiterà i Pink Noise, una tribute band dedicata a uno dei gruppi più iconici della storia della musica.

L’evento, che promette di ripercorrere le sonorità e le atmosfere psichedeliche della band britannica, inizierà alle 22:00.

I Pink Noise, noti per la loro fedeltà nel riprodurre i classici intramontabili dei Pink Floyd, offriranno al pubblico un viaggio musicale attraverso brani che hanno segnato intere generazioni, da “The Dark Side of the Moon” a “The Wall”.

Sarà una serata dedicata alla memoria e alla musica di un gruppo che ha rivoluzionato il concetto di concerto, unendo musica, luci e proiezioni in uno spettacolo totale.

L’occasione è perfetta per vivere o rivivere l’esperienza unica di ascoltare dal vivo brani come “Comfortably Numb”, “Wish You Were Here” e “Another Brick in the Wall”.

​Il Lungomare di Soverato si prepara a una notte di grande musica, sotto il segno di uno dei triangoli più famosi del rock.