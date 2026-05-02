Soverato si mobilita per la sicurezza stradale: al via l’evento “Rispetta la strada – rispetta la vita”

Dal 4 al 7 maggio, il lungomare Giovanni Paolo II ospiterà una kermesse dedicata alla prevenzione. Tra i protagonisti la Polizia di Stato con il Camper Azzurro e la celebre Lamborghini Huracán.

​SOVERATO – Educare per prevenire, informare per salvare vite. Con questo spirito la città di Soverato si prepara a ospitare, dal 4 al 7 maggio, l’importante iniziativa di sensibilizzazione “Rispetta la strada – rispetta la vita”. La manifestazione, che animerà il lungomare Giovanni Paolo II, nasce con l’obiettivo di trasformare uno dei luoghi più iconici della costa ionica in un laboratorio a cielo aperto sulla sicurezza stradale.

​Un’alleanza per la prevenzione

​L’evento, promosso con il coordinamento della Questura di Catanzaro, vede la sinergia di diverse istituzioni e attori della sicurezza nazionale. Parteciperanno attivamente la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, l’Anas e gli operatori del soccorso sanitario. Quattro giorni di incontri e dimostrazioni pratiche rivolti non solo alla cittadinanza, ma soprattutto ai giovani, i guidatori di domani, per promuovere una cultura della guida responsabile e consapevole.

​Gli appuntamenti: focus sul 6 maggio

​Il cuore pulsante della manifestazione sarà la giornata di lunedì 6 maggio. In questa occasione, la Polizia di Stato schiererà i suoi mezzi più iconici per catturare l’attenzione dei presenti e veicolare messaggi educativi:

​Il Camper Azzurro: Una vera e propria aula multimediale itinerante dove operatori specializzati offriranno attività didattiche e l’uso di simulatori di guida. Questi strumenti permetteranno ai partecipanti di percepire, in totale sicurezza, i reali rischi legati alla distrazione o all’alterazione dei riflessi.

​La Lamborghini Huracán: Grande attesa per la supercar della Polizia. Non solo un simbolo di potenza tecnologica, ma un esempio concreto di servizio al cittadino: la vettura è infatti celebre per il suo impiego nel trasporto urgente di organi e medicinali salvavita, un compito che richiede velocità estrema ma anche una precisione chirurgica nel rispetto delle regole.

​L’obiettivo: mobilità sicura

​“Rispetta la strada – rispetta la vita” non vuole essere solo un’esposizione di mezzi, ma un momento di riflessione profonda. La sicurezza stradale non è un concetto astratto, ma il risultato di scelte quotidiane: indossare il casco, allacciare le cinture, rispettare i limiti e, soprattutto, evitare l’uso dello smartphone al volante.

​L’invito delle autorità è esteso a tutti: famiglie, scuole e curiosi sono attesi numerosi sul lungomare per imparare che, sulla strada, la regola più importante è il rispetto per la vita propria e altrui.