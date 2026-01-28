​Soverato si mobilita per l’ambiente: domenica 1 febbraio torna la “Passeggiata Ecologica”

L’iniziativa, promossa da Plastic Free con il patrocinio del Comune, invita i cittadini a ripulire il territorio. Appuntamento ai Giardini di Piazzetta dell’Ippocampo.
SOVERATO (CZ) – Un impegno concreto per il territorio e un segnale forte contro l’inquinamento da plastica. Domenica 1 febbraio 2026, le strade e le aree verdi di Soverato si tingeranno dell’azzurro di Plastic Free per una nuova edizione della “Passeggiata Ecologica”.
L’evento, ormai diventato un punto di riferimento per il volontariato ambientale nella provincia di Catanzaro, mira a sensibilizzare la cittadinanza sulla gestione dei rifiuti e sulla bellezza del prendersi cura degli spazi comuni.
I dettagli dell’appuntamento
Il raduno per tutti i volontari — dai più grandi ai più piccoli — è fissato per le ore 9:00 presso i Giardini di Piazzetta dell’Ippocampo. Da lì partiranno le squadre d’intervento munite di sacchi e guanti per rimuovere plastica e rifiuti abbandonati.
L’iniziativa non è solo un’operazione di pulizia, ma un momento di aggregazione sociale supportato da importanti realtà locali. L’evento vanta infatti:
La collaborazione dell’associazione Mondo Parallelo (Sport – Cultura – Tempo Libero).
Il patrocinio del Comune di Soverato, a conferma dell’interesse istituzionale verso le tematiche green.
Come partecipare
La partecipazione è aperta a tutti. Gli organizzatori consigliano la registrazione preventiva per una migliore gestione logistica. È possibile iscriversi inquadrando il QR Code presente sulla locandina ufficiale o visitando il sito plasticfreeonlus.it.
Per ulteriori informazioni, i referenti dell’iniziativa sono a disposizione ai seguenti contatti:
Nicola: 349 8685895
Marco Pietro: 339 3010517
Un piccolo gesto domenicale che, unito a quello di molti altri, può fare una grande differenza per il futuro della costa ionica.