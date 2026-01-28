​Soverato si mobilita per l’ambiente: domenica 1 febbraio torna la “Passeggiata Ecologica”

​L’iniziativa, promossa da Plastic Free con il patrocinio del Comune, invita i cittadini a ripulire il territorio. Appuntamento ai Giardini di Piazzetta dell’Ippocampo.

​SOVERATO (CZ) – Un impegno concreto per il territorio e un segnale forte contro l’inquinamento da plastica. Domenica 1 febbraio 2026, le strade e le aree verdi di Soverato si tingeranno dell’azzurro di Plastic Free per una nuova edizione della “Passeggiata Ecologica”.

​L’evento, ormai diventato un punto di riferimento per il volontariato ambientale nella provincia di Catanzaro, mira a sensibilizzare la cittadinanza sulla gestione dei rifiuti e sulla bellezza del prendersi cura degli spazi comuni.

​I dettagli dell’appuntamento

​Il raduno per tutti i volontari — dai più grandi ai più piccoli — è fissato per le ore 9:00 presso i Giardini di Piazzetta dell’Ippocampo. Da lì partiranno le squadre d’intervento munite di sacchi e guanti per rimuovere plastica e rifiuti abbandonati.

​L’iniziativa non è solo un’operazione di pulizia, ma un momento di aggregazione sociale supportato da importanti realtà locali. L’evento vanta infatti:

​La collaborazione dell’associazione Mondo Parallelo (Sport – Cultura – Tempo Libero).

​Il patrocinio del Comune di Soverato, a conferma dell’interesse istituzionale verso le tematiche green.

​Come partecipare

​La partecipazione è aperta a tutti. Gli organizzatori consigliano la registrazione preventiva per una migliore gestione logistica. È possibile iscriversi inquadrando il QR Code presente sulla locandina ufficiale o visitando il sito plasticfreeonlus.it.

​Per ulteriori informazioni, i referenti dell’iniziativa sono a disposizione ai seguenti contatti:

​Nicola: 349 8685895

​Marco Pietro: 339 3010517

​Un piccolo gesto domenicale che, unito a quello di molti altri, può fare una grande differenza per il futuro della costa ionica.