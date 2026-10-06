Soverato si prepara a brillare: fissata per sabato 10 ottobre la nuova data della Notte Bianca

La Perla dello Ionio è pronta a riaccendere le sue luci e a riempire le strade di energia, musica e socialità. È stata ufficializzata la nuova data della Notte Bianca di Soverato, riprogrammata per sabato 10 ottobre. Un appuntamento imperdibile pensato per coinvolgere famiglie, giovani e turisti in un’atmosfera magica e festosa.

​Le vie e le piazze del centro si trasformeranno in un palcoscenico a cielo aperto: il programma vedrà protagoniste le note travolgenti della musica popolare, i colori e la creatività degli artisti di strada e un’ampia offerta culinaria grazie alle tante proposte di street food. Un vero e proprio itinerario di suoni, risate e spettacoli adatti a tutte le età.

​Al di là del divertimento, la Notte Bianca si conferma un momento fondamentale di aggregazione sociale e di valorizzazione del territorio.

L’evento rappresenta infatti una vetrina d’eccellenza e un concreto sostegno per il tessuto economico locale: negozi di prossimità, locali, bar e ristoranti saranno il cuore pulsante della serata, dimostrando ancora una volta l’impegno delle attività commerciali nel rendere Soverato viva e dinamica.

​Ma la festa guarda anche al sociale e all’empatia verso il prossimo. In un clima di gioia condivisa, gli organizzatori hanno voluto dedicare un pensiero speciale a chi sta attraversando momenti complessi, ponendo l’accento sul valore della comunità e sulla volontà di regalare un sorriso e un po’ di serenità a chi ne ha più bisogno.

​L’invito alla partecipazione è aperto a tutti: sabato 10 ottobre Soverato vi aspetta per vivere insieme una notte all’insegna dei colori, dell’allegria e della solidarietà.