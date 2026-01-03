Soverato si prepara a festeggiare l’arrivo della Befana!

Martedì 6 gennaio, alle ore 18:30, la piazza Maria Ausiliatrice si trasformerà in un luogo magico, dove grandi e piccini potranno vivere l’emozione dell’attesissimo evento dedicato alla Befana.

La vecchietta che viene da lontano, con la sua iconica scopa, è pronta a portare via le feste, ma soprattutto a regalare un momento di gioia e felicità per tutte le famiglie.

Quest’anno, l’evento promette di essere speciale, con uno spettacolo unico che intratterrà i bambini. Sarà un’occasione imperdibile per ritrovarsi tutti insieme, creare ricordi indelebili e celebrare la tradizione dell’Epifania in un’atmosfera conviviali e festosa.

Invitiamo dunque tutti i cittadini, le famiglie e i bambini a partecipare a questa serata di divertimento e spensieratezza che chiuderà in bellezza le festività natalizie. Non mancate! La Befana vi aspetta!