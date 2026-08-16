Soverato si prepara a tifare e sorridere: stasera “La Corrida” con dilettanti allo sbaraglio e tanto cabaret

Soverato si veste a festa per uno degli appuntamenti più divertenti e attesi della stagione estiva. Questa sera, domenica 16 agosto, a partire dalle ore 22:00, il Teatro del Mare sul Lungomare A. Calabretta ospiterà la quarta edizione de “La Corrida di Soverato – Dilettanti allo sbaraglio”.
L’evento, promosso con il patrocinio della Città di Soverato e gestito dall’Associazione Commercianti Soverato, promette una serata ricca di goliardia, talento e improvvisazione, ricalcando il celebre format televisivo dove ad alzare la voce è soprattutto il pubblico.
Spettacolo, conduzione e risate
La conduzione della serata è affidata a Lino Gerace, pronto a tenere le redini della gara e ad accompagnare sul palco i concorrenti pronti a mettersi in gioco con esibizioni fuori dagli schemi. A dare un tocco speciale al programma sarà la presenza di Piero Procopio, ospite d’eccezione che si esibirà in un Cabaret Show destinato ad assicurare risate al pubblico presente.
L’invito al pubblico: campani, coperchi e fischietti
Il vero protagonista della serata resta comunque il pubblico, chiamato a valutare i performer con la tipica rumorosità che contraddistingue l’evento. Gli organizzatori invitano tutti i partecipanti ad accorrere numerosi e rigorosamente “armati” dei tradizionali strumenti di voto: campanacci, coperchi, fischietti, trombette e qualsiasi oggetto utile a far sentire il proprio gradimento (o il proprio dissenso) durante le esibizioni.
Un’occasione di spensieratezza e condivisione che punta a riempire il lungomare calabrese per una notte all’insegna del puro intrattenimento locale.