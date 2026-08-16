Soverato si prepara a tifare e sorridere: stasera “La Corrida” con dilettanti allo sbaraglio e tanto cabaret

Soverato si veste a festa per uno degli appuntamenti più divertenti e attesi della stagione estiva. Questa sera, domenica 16 agosto, a partire dalle ore 22:00, il Teatro del Mare sul Lungomare A. Calabretta ospiterà la quarta edizione de “La Corrida di Soverato – Dilettanti allo sbaraglio”.

​L’evento, promosso con il patrocinio della Città di Soverato e gestito dall’Associazione Commercianti Soverato, promette una serata ricca di goliardia, talento e improvvisazione, ricalcando il celebre format televisivo dove ad alzare la voce è soprattutto il pubblico.

​Spettacolo, conduzione e risate

La conduzione della serata è affidata a Lino Gerace, pronto a tenere le redini della gara e ad accompagnare sul palco i concorrenti pronti a mettersi in gioco con esibizioni fuori dagli schemi. A dare un tocco speciale al programma sarà la presenza di Piero Procopio, ospite d’eccezione che si esibirà in un Cabaret Show destinato ad assicurare risate al pubblico presente.

​L’invito al pubblico: campani, coperchi e fischietti

Il vero protagonista della serata resta comunque il pubblico, chiamato a valutare i performer con la tipica rumorosità che contraddistingue l’evento. Gli organizzatori invitano tutti i partecipanti ad accorrere numerosi e rigorosamente “armati” dei tradizionali strumenti di voto: campanacci, coperchi, fischietti, trombette e qualsiasi oggetto utile a far sentire il proprio gradimento (o il proprio dissenso) durante le esibizioni.

​Un’occasione di spensieratezza e condivisione che punta a riempire il lungomare calabrese per una notte all’insegna del puro intrattenimento locale.