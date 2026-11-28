Conto alla rovescia per un evento all’insegna della tradizione dolciaria calabrese e dello spettacolo. Sabato 5 dicembre 2026, a partire dalle ore 19:00, Via Olimpia a Soverato farà da cornice a “La Pignolata da Guinness – Una dolce emozione”, appuntamento di punta inserito nel programma de La Notte Bianca Straordinaria.

​L’iniziativa celebra uno dei dolci simbolo della tradizione locale e natalizia, la pignolata, puntando a realizzare un vero e proprio primato per stupire cittadini e visitatori.

​L’evento nasce dalla sinergia dei Pasticceri di Soverato con il patrocinio della Città di Soverato, della Regione Calabria e del progetto Calabria Straordinaria (nell’ambito del Piano Azione Coesione – PAC), oltre alla collaborazione de Il Corsaro Blu Soverato.

​A rendere possibile questa sfida golosa saranno diverse realtà artigianali e attività storiche del territorio che hanno aderito all’iniziativa: Cuori di Crema, Morè Soverato, Pasticceria Dolci Pensieri, Il Venturino, Dolce Mania, Pasticceria Gelateria Bar Perri, Bar Olimpia.

​Una serata pensata per unire enogastronomia, artigianato e intrattenimento nel cuore della “Perla dello Ionio”, dando ufficialmente il via all’atmosfera delle festività natalizie.