Soverato si prepara a un tuffo nel passato: al Teatro del Borgo arriva la “Festa di San Martino” con i Sognattori

Un viaggio speciale tra ricordi, racconti e tradizioni locali per riscoprire le radici di “Suvaratu Vecchiu” e l’identità della comunità.

​SOVERATO — Sarà una domenica all’insegna della memoria, dell’identità e della condivisione quella in programma per il prossimo 15 novembre al Teatro del Borgo.

A promuovere l’appuntamento è la Compagnia dei Sognattori, che in occasione della Festa di San Martino lancia un invito speciale e caloroso a tutti i suvaratani: un appuntamento da non perdere per riscoprire la storia e l’anima più autentica della città.

​Un viaggio nel cuore di “Suvaratu Vecchiu”

​Il fulcro della manifestazione sarà un percorso emozionale e culturale — fatto di ricordi, immagini, racconti e sorrisi — dedicato a un luogo che custodisce il cuore e la memoria della collettività: Suvaratu Vecchiu.

L’iniziativa si propone di riannodare i fili del passato cittadino, offrendo ai partecipanti l’occasione di riflettere sulle proprie radici e di riscoprire angoli e storie di un tempo che continua a vivere nel presente.

​Storie, curiosità e la comicità dei Sognattori

​Il programma della giornata non si limiterà soltanto al ricordo storico. La locandina promette infatti un ricco ventaglio di storie, curiosità e momenti speciali dedicati anche a “Suvaratu u supa”, arricchiti da sorprese e dall’atteso contributo artistico della Compagnia dei Sognatori. Gli attori porteranno in scena una simpatica scenetta d’altri tempi, pensata per strappare un sorriso e unire il pubblico nel segno della tradizione.

​«Perché certe storie non vanno soltanto raccontate… vanno vissute e condivise insieme!» è lo slogan scelto dagli organizzatori per racchiudere lo spirito dell’iniziativa.

L’appuntamento è dunque fissato per domenica 15 novembre al Teatro del Borgo: un’occasione preziosa per ritrovarsi, celebrare la comunità e riscoprire insieme la bellezza di essere suvaratani.