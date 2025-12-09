Soverato si prepara a una “Notte di Luce”: il 21 dicembre il Concerto di Natale al Teatro Comunale


La Parrocchia Santa Maria Immacolata di Soverato annuncia un evento speciale che aprirà le festività natalizie della città.

Sabato 21 dicembre 2025, alle ore 21:00, il Teatro Comunale di Soverato ospiterà “Notte di Luce – A Christmas Night”, un concerto di Natale che unisce musica, tradizione e solidarietà.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la Parrocchia SS. Maria Immacolata, il coro parrocchiale “I Chicchi di Frumento” e l’Oratorio Centro Giovanile Soverato. Proprio il connubio tra il coro e i ragazzi dell’oratorio promette uno spettacolo ricco di emozioni e atmosfere natalizie, con un programma pensato per trasmettere un messaggio di pace e speranza.

Per partecipare è previsto un contributo di 10 euro, con biglietti disponibili in prevendita presso la parrocchia. L’evento ha una forte impronta benefica: l’intero ricavato sarà destinato all’acquisto di un nuovo impianto audio per la chiesa del Rosario, potenziando così le attività liturgiche e musicali future.

La manifestazione si avvale anche del supporto di numerosi sponsor locali e gode del patrocinio del Comune di Soverato, a testimonianza della rilevanza culturale e comunitaria dell’iniziativa.

Con “Notte di Luce – A Christmas Night”, Soverato si prepara dunque a vivere una serata di musica e condivisione, capace di unire la cittadinanza in un clima autenticamente natalizio.