Soverato si prepara alla 2ª edizione della gara dei Carretti in Legno: divertimento e tradizione in arrivo

Soverato Superiore è pronta a trasformarsi nel teatro di una sfrenata e colorata competizione. Sabato 19 settembre 2026 prenderà infatti il via la seconda edizione della tanto attesa corsa dei “Carretti in Legno”, un evento che promette di coniugare creatività, spirito goliardico e un pizzico di nostalgia per grandi e piccini.

La manifestazione, patrocinata dal Città di Soverato e organizzata dall’associazione “Amici di San Martino Soverato”, vedrà i partecipanti sfrecciare lungo il suggestivo tracciato cittadino. L’inizio ufficiale della gara è fissato per le ore 16:00 lungo Corso Roma, a Soverato Superiore (CZ).

Ispirandosi al mondo dei celebri cartoni animati — come ben testimoniato dalla locandina ufficiale che evoca lo stile preistorico e scanzonato dei Flintstones — i costruttori-piloti si sfideranno a bordo di veicoli artigianali interamente realizzati in legno.

Un appuntamento imperdibile per la comunità locale e per tutti i turisti che vorranno trascorrere un pomeriggio all’insegna dell’allegria e dell’ingegno.

​I dettagli dell’evento

​Data: Sabato 19 Settembre 2026

​Ora di inizio gara: 16:00

​Luogo: Corso Roma, Soverato Superiore (CZ)

​Patrocinio e Organizzazione: Città di Soverato e Amici di San Martino Soverato