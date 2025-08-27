Soverato si prepara all’evento ‘Wave²’: una giornata all’insegna del fitness in spiaggia

Il Lido San Domenico di Soverato si prepara a ospitare un evento unico nel suo genere, il “Wave² Calabria Wave Walking x Wave Sport Village“.

L’appuntamento è fissato per sabato 30 agosto 2025, a partire dalle ore 17:30, per una giornata interamente dedicata al benessere e allo sport in riva al mare.

La manifestazione, pensata per promuovere un approccio sano e dinamico all’attività fisica, offrirà un “Open Day” con un programma ricco e diversificato. Si inizierà alle 17:30 con una sessione di tonificazione, seguita alle 18:30 da un allenamento di “functional training” guidato da Sole. La giornata si concluderà alle 19:30 con una coinvolgente “marcia acquatica”.

L’evento sarà animato anche dalla presenza di Radio Valentina RVS, che curerà l’intrattenimento musicale e realizzerà interviste in diretta, creando un’atmosfera di festa e condivisione.

L’iniziativa “Wave²” promette di essere un’occasione perfetta per combinare l’amore per il mare con la passione per il fitness, offrendo a tutti i partecipanti la possibilità di provare nuove discipline e godere di un pomeriggio di attività all’aria aperta.